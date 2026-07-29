Детската болница в Бургас ще обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България

Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност. Предстои сключване на договор с НЗОК, след което болницата ще може да приема пациенти. Преди това лечебното заведение ще отвори врати за безплатни профилактични прегледи на деца. За работата на болницата вече е сформиран екип от около 200 специалисти, които се обучават за работа с модерната апаратура. Детската болница разполага със 142 легла, 26 отделения, клиники и лаборатории, профилирано Спешно отделение по педиатрия и болнична аптека. Очаква се детската болница да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България.

д-р Благомир Здравков, управител на МБАЛДБ „Света Анастасия“: „Екипите, апаратурната осигуреност са абсолютно на линия. Много се надявам до 10 дни да имаме сключен договор и да стартираме и с хоспитализация на тези пациенти, които имат нужда. Администрацията вече е ангажирана с това да изпрати документите и ще чакаме от Регионалната здравна каса да определят екип, който ще ни одитира за сключването на този договор. Ще обявим в следващите дни записването за тези профилактични прегледи и те ще бъдат достатъчно продължително време, за да може да обхванем достатъчен брой от желаещи родители техните деца да бъдат прегледани от нашите специалисти.“