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След силния трус в Япония: Времето е от решаващо значение за съдбата на затрупаните хора

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължава издирването на затрупани под отломките на търговски център в югозападна Япония след земетресението с магнитуд 7,1 вчера. До момента се съобщава за общо 13 жертви на остров Кюшу. Властите призовават към бдителност заради вторични трусове с магнитуд до 7. До момента са регистрирани над 100.

Девет хиляди души са прекарали нощта в центрове за евакуация, съобщи японското правителство. Общо 4 600 души участват в аварийно-спасителните работи на остров Кюшу. Премиерът Санае Такаичи заяви, че времето е от решаващо значение за затрупаните под отломките. Издирват се няколко души в завод за хартия, където частично е рухнал комин и десетки други, смятани за затрупани под руините на търговски център край град Кумамото.

Санае Такаичи – премиер на Япония: "Дори и сега все още има хора, които очакват да бъдат спасени. Ще мобилизираме всички налични ресурси на терен за да спасим колкото е възможно повече хора."

В търговския център работят 130 полицаи, 450 огнеборци и 170 военни. Комплексът е имал 2700 служители. Оказва се, че около 50 минути след труса там е имало мощна експлозия. Причините се разследват, но властите подозират изтичане на газ.

Акио Йошида – председател на компанията-оператора на мола: "Компанията приема много сериозно този инцидент в един от нашите обекти. Ще окажем пълна подкрепа на спасителните работи съгласно указанията на съответните власти. Дълбоко се извиняваме за случилото се".

Учителка в начално училище на 300 метра от търговския център е оставила децата седнали след бедствието в случай на вторични трусове и впоследствие е предприела пълна евакуация.

Камийо – детска учителка: "Смразяващо е да си мислиш, че ако занятията бяха свършили по-рано, децата щяха да попаднат в експлозията".

Съобщава се и за хора с "кардио-пулмонарен арест" – термин, използван в Япония преди обявяване на смъртта. Материалните щети са значителни – рухнали сгради, повредени пътища и мостове, пожари и десетки хиляди хора без ток и вода при температури от 35 градуса. Властите изпращат 300 климатика в засегнатите райони.

снимки: БТА

#издирване на оцелели #силно земетресение #земетресение в Япония

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