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Иван Василев: IT бизнесът е естествен партньор на държавата, но конкуренцията трябва да се стимулира

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Над 1 млрд. евро са похарчени за пет години за развитие на информационните технологии и електронното управление, обобщи министърът

Снимка: БГНЕС/Архив
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Българският IT бизнес е естествен партньор на държавата в процеса на дигитална трансформация, но без съвместна работа между държавата и бизнеса няма как да бъде постигната тази цел до 2030 г. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев след заседанието на Министерския съвет.

"Вярвам, че колкото по-голяма е конкуренцията, толкова по-добри и качествени услуги ще получат българските граждани за милиардите, които плащаме всички ние като данъкоплатци", заяви министърът.

Изказването му идва ден след като част от работодателските и браншовите организации от ИКТ сектора излязоха с отворено писмо до министър-председателя. Василев заяви, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е отворено за диалог с технологичния сектор, но посочи, че зад писмото стоят две решения на ведомството, които няма да бъдат отменени – пълна проследимост на всеки разход на държавата за софтуер и затягане на правилата за достъп до чувствителни данни на гражданите.

Според Василев твърдението, че държавата "затваря пазара за българските ИКТ компании", не отговаря на официалните данни за периода 2020 - 2025 г.

"За периода 2020 - 2025 година са похарчени над 1,093 милиарда евро за развитие на ИКТ услуги и електронно управление. От тези 1 милиард и 93 милиона евро 777 милиона евро са възложени извън системната интеграция, пряко към пазара, на който оперират подписалите писмото компании. 315 милиона евро са дейностите по системната интеграция, като значителна част от тях също се връща отново в частния сектор, а компании, членуващи в една от асоциациите, получават допълнителни 61 милиона евро от тези поръчки."

Василев посочи и данни за обществени поръчки, според които отделни компании са получавали десетки и стотици милиони евро по множество договори, част от които са сключени без конкуренция и с единствен участник.

По думите му държавата ще работи за стимулиране на конкуренцията и за ограничаване на достъпа до публичен ресурс само на "няколко фирми, приближени до предишните управляващи".

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