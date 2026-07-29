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Христо Янев: Искам "врящ котел" срещу Карабах, да разберат футболистите какъв отбор е ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
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Чете се за: 04:22 мин.
Лига Европа
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Старши треньорът на ЦСКА очаква мощна подкрепа от феновете и с тях отборът му ще има своите шансове да продължи напред

Христо Янев
Снимка: БТА
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Наставникът на ЦСКА – Христо Янев, говори пред медиите в сряда преди ключовия реванш с Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа.

Специалистът обяви, че очаква мощна подкрепа от феновете и с тях отборът му ще има своите шансове да продължи напред.

„Очакваме същото от първия мач. Това е сериозен противник, който обича да играе с топката. Ще се опитаме да се противопоставим. За да сме доволни трябва да повторим играта от първия мач. Трябва да направим още нещо, защото трябва да вкараме гол. Не деля отборът на атака и нападение. Целият отбор трябва да се вложи в защита, за да има след това своите шансове. Много отбори са непостоянни по света. С постоянство можем да бъдем по-добри. Нужна е увереност, но това идва с правилното развитие на отбора. Знам, че в България нямаме търпение да дочакаме тези процеси, но това отнема време“, сподели той на пресконференцията.

Янев обяви, че Джеймс Ето‘о ще бъде на разположение.

„Ето‘о ще бъде на разположение. Искам всички да бъдат налице и всички да дадат максимума от себе си. искам Джеймс да прави така, че да побеждаваме, когато стъпи на терена“, допълни наставникът.

Треньорът добави, че няма проблеми с Леандро Годой.

„Той е страхотен характер и се вложи максимално в първия мач. Смяната не беше продиктувана от представянето му, а от идеята, която исках да запазя. Не исках той да остави отбора с 10 човека. Той прие нормално случващото се и не виждам нищо лошо. Действието му не е насочено срещу нашето решение“, сподели бившият играч на клуба.

Наставникът увери, че дава всичко от себе си, за това отборът да играе в Европа.

„Ще видим как са футболистите днес след мача с Ботев Пловдив. Към този момент всички са налице. Опитът ми показва, че трябва да бъда спокоен. Аз правя едно и също всеки ден, откакто съм треньор на клуба – влагам цялото си сърце в работата и искам само отборът да върви напред и ЦСКА да играе в Европа. Ние сме голям отбор и трябва да се обединим за тези мачове, въпреки голямото напрежение“, добави Янев относно състоянието на играчите след шампионатния успех в понеделник.

Христо Янев обяви, че са разглеждани всички варианти, включително дузпи. Той не скри, че Карабах може да затрудни ЦСКА по много начини.

„Видяхме с какви футболисти разполага Карабах в първия мач. Гледах много от техните европейски мачове. Ние също имаме стойностни футболисти, които ако повторят играта си от първия мач – можем да бъдем успешни. Постоянно сравнявам и си говоря с щаба и колеги за това, което беше по моето време. Сега разполагаме с много повече информация и сме по-подготвени. Взимам много неща от треньорите, с които съм играл срещу Ливърпул, Милан, Леверкузен, Блекбърн… Знам какво напрежение беше тогава на Панчарево. Знам каква беше и емоцията от следването на плана. Мога да взема увереността от моите треньори. Те знаеха с какви играчи разполагат и срещу кого играят. Искам и утре да бъде „врящ котел“. Нека футболистите разберат в какъв отбор играят“, уточни Янев.

Подробности по темата вижте във видеото.

#Карабах #Христо Янев

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