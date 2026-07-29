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Москва обяви за международно издирване основателя на Телеграм

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Обвиненията се, че чрез приложението украинските власти вербували руски младежи за нападения в Русия

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Русия обяви основателят на приложението Телеграм Павел Дуров за международно издирване и му повдига обвинения за съдействие в терористична дейност.

Според Федералната служба за сигурност (ФСБ) от Телеграм не са премахнати канали, чатове и ботове, които украинските спецслужби използвали за подготовката на терористични актове в Русия.

Москва твърди, че само за година в 16 области на Русия са задържани 46 младежи, които използвали конкретен бот в приложението, създадено от Дуров, с който ги вербували да извършват нападения и палежи.

Ако вината на Дуров бъде доказана го заплашва доживотен затвор.

#"Телеграм" #Павел Дуров #Русия #издирване

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