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Русия осъди журналистка на 12 години затвор по обвинения в държавна измяна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:25 мин.
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русия осъди журналистка години затвор обвинения държавна измяна
Снимка: БТА/Архив
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Руската журналистка Даря Шипачева беше призната за виновна по обвинения в държавна измяна и московски съд я осъди на 12 години в наказателна колония, предаде Ройтерс.

Съдебният процес премина при закрити врата и за случая не бяха публикувани никакви официални подробности. Агенция Интерфакс съобщи, че обвиненията срещу журналистката са били повдигнати заради трансфер на средства в Украйна.

Шипачева се призна за виновна и получи минималната присъда за обвинението. На кадри от кратко видео от съдебната зала, публикувано от независимата медия "Медиазона", журналистката изглежда шокирана при обявяването на присъдата.

Според "Медиазона" Шипачева се е занимавала с научна и медицинска журналистика и е работила за няколко водещи руски медии.

Русия затегна законите за цензурата и засили натиска срещу независимите медии след началото на войната в Украйна през 2022 г., посочва Ройтерс.

Преди обявяването на присъдата независимата неправителствена организация Комитет за защита на журналистите, която насърчава свободата на пресата по света, заяви, че 29 журналисти са вкарани в затвора в Русия заради работата си.

#Русия #държавна измяна #присъда

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