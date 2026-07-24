След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад

Екопътеката към Чипровския водопад е почти непроходима. Затова ни сигнализираха местни жители. Според хората причината за окаяното състояние на маршрута е ледоломът в района и започнатото строителство на нов водопровод.
Падналите дървета, липсващите парапети, табели и маркировка по пътеката, превръщат прехода до водопада в изпитание. От Община Чипровци съобщиха за БНТ, че строителството на довеждащия водопровод не е приключило, а след сигналите от граждани вече организират акция по разчистване на екопътеката.
Петко Петков: “За изграждането на ново водохващане бяха отрязани 100-годишни вековни буки. Тези буки няма да се възстановят за 10 години. “
Анатоли Първанов: “Виждам нещо, което не мога да го опиша. Трагедия. Леш. Унищожаване.“