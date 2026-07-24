След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад

Екопътеката към Чипровския водопад е почти непроходима. Затова ни сигнализираха местни жители. Според хората причината за окаяното състояние на маршрута е ледоломът в района и започнатото строителство на нов водопровод.

Падналите дървета, липсващите парапети, табели и маркировка по пътеката, превръщат прехода до водопада в изпитание. От Община Чипровци съобщиха за БНТ, че строителството на довеждащия водопровод не е приключило, а след сигналите от граждани вече организират акция по разчистване на екопътеката.