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Психиатърът Веселин Герев за пастрока на Наталия: Той е един абсолютно завършен психопат

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Чете се за: 06:30 мин.
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Аз ви казах, че развръзка ще има след три седмици, защото първо анализирах поведението на психопата. Досега не смеех да го наричам така, за да не го ядосвам и да не причини някакъв проблем на детето или на случайни хора, с които се срещне. Но това е един абсолютно завършен психопат. Това заяви в студиото на "Денят започва" психиатърът д-р Веселин Герев, след като вчера след 23 дни в неизвестност беше намерена отвлечената 11-годишна Наталия, а похитителят ѝ беше задържан.

"Психопатът е много интересен тип структура на характера. Значи той си наумява някакъв план в главата и започва да го налага на всички около него, особено ако е фиксиран към някого. Той винаги е фиксиран към един или двама души от най-близкото обкръжение. И всеки един отказ те да изпълнят неговата воля, която, разбира се, е против тяхната воля, го кара да изпада в бяс. Тоест това е човек, който е готов първо на вербална агресия, после на физическа агресия, на принуда, която може да стигне дори до яростни реакции, импулсивни, с цел да може да подчини и психически, и физически хората на неговата воля."

Доктор Герев подчерта, че и друг път 40-годишният Асен Симеонов се е укривал дълго време от полицията.

"Човек, бил в институциите, който много пъти е бягал и се е крил от полицията, който, аз казах тогава, че е трапер. Той познава добре ландшафта наоколо, виждате – в радиус от 80–100 км. Познава землянки, пещери, знае къде да се скрие. Само че има един основен фактор тук – гладът. Тоест дойде ли гладът, всичко приключва. И той е много по-силен от инстинкта да бягаш и да се криеш. Предполагам, че той на няколко места се е бил заредил предварително с провизии. Детето казва, че той се е грижил за него, че постоянно го е хранил, че не е било гладно, че не е било малтретирано, че не е било изтезвано. Което потвърждава пак моята теза, защото аз ви казах – той ще се грижи много добре за детето, тъй като това ще е разменната му монета. И в един момент, виждате, той се предава и като го питат къде е детето, той само го назовава по име и то се появява от храстите. Така че аз мисля, че тук се е получила манипулативно една добра симбиоза. И това е причината всичко да има успешен край. Но много важен е моментът, че предния път, когато той се е крил от полицията, е издържал около 10 дни. Сега явно "си е взел урок" от цялата ситуация и се е подготвил доста по-добре. Целта е била да малтретира психически майката и да я унижава, като ѝ показва кой фактически управлява и емоциите, и волята ѝ."

При задържането му вчера Асен Симеонов заяви: „Не съм я отвлякъл“.

"До някъде той е абсолютно прав, защото е живял дълго време на семейни начала с майката, грижил се е за детето, то го познава много добре и фактически това, че го взима със себе си, е на ръба между отвличането и, както казва той - вземането. И тук въпросът на разследването е да се уточнят точно мотивите. Аз смятам, че те са изцяло битови. Това са взаимоотношенията между двамата партньори. Стана ясно, че е имало вербално насилие, стана ясно, че е имало физическа агресия и на практика аз мисля, че това е дошло в ума на пастрока, че по този начин може да си отмъсти по някакъв начин на майката, защото да отнемеш детето на една майка – това е най-големият шок, който може да се случи."

Психиатърът коментира възможността детето да е тръгнало доброволно с пастрока си.

"Възможно е да има такъв момент, но аз искам да обърна внимание първо на един много интересен факт. Той отива рано в къщата. Тогава, когато всички спят, когато съзнанието им все още е така и психиката им са заспали, предизвиква един шок. Нанася побой на майката, при което един вид взима страха на детето и казва, че на майката няма да се случи нищо, ако то тръгне с него. Това е едно 11-годишно дете, което много бързо и лесно може да бъде манипулирано. Освен това, това е познат човек, който е полагал някакви грижи за детето. Както виждате, той нито го е вързал, нито го е влачил. Детето е вървяло доброволно с него. Той му е разрешил да направи две телефонни обаждания, за да се убеди, че с майката не се случва нищо лошо. И оттам нататък най-вероятно го е убедил, манипулирайки психиката му, че сега ще го откъсне малко от опеката на майката, че може да го научи как да оцелява в природата и че може да му бъде много полезен. Аз мисля, че тези два основни мотива – сигурността на майката и това, че детето ще придобие някакви умения и навици, които той ще му предаде, са в основата на това детето да го следва постоянно."

#психиатърът д-р Веселин Герев #Асен Симеонов #11-годишната Наталия

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