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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Тръмп иска Иран да плаща за повредени кораби и товари в Ормузкия проток

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Иран ще трябва да плати щетите за корабите и товарите, които бъдат повредени в Ормузкия проток.

Това заяви американският президент Доналд Тръмп и допълни, че за целта ще бъдат използвани замразените ирански активи. Според експерти обаче, Тръмп няма законово основание да използва иранските активи.

Изказването му идва на фона на новото покачване на напрежението между Вашингтон и Техеран и нестихващия взаимен обстрел. Днес е 13-ия пореден ден на американски удари срещу иранската територия.

#повредени кораби и товари #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #ормузки проток #Иран #щети

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