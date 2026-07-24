Тръмп иска Иран да плаща за повредени кораби и товари в Ормузкия проток
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Иран ще трябва да плати щетите за корабите и товарите, които бъдат повредени в Ормузкия проток.
Това заяви американският президент Доналд Тръмп и допълни, че за целта ще бъдат използвани замразените ирански активи. Според експерти обаче, Тръмп няма законово основание да използва иранските активи.
Изказването му идва на фона на новото покачване на напрежението между Вашингтон и Техеран и нестихващия взаимен обстрел. Днес е 13-ия пореден ден на американски удари срещу иранската територия.