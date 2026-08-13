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Летището в Катания на остров Сицилия остава затворено и днес заради вулкана Етна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Европа
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Полетите от и до София са анулирани

летището катания остров сицилия остава затворено заради вулкана етна
Снимка: БГНЕС
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Летището в град Катания на италианския остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети.

Един от тях е от софийското летище "Васил Левски" със самолет на авиокомпанията "Райънеър", планиран да излети в 14:10 ч. българско време. Отменен е и полет до София – също на "Райънеър", чието излитане от Катания беше насрочено за 13:25 ч. местно време (14:25 ч. българско време).

снимка: БТА

Летището в Катания беше затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон, предаде ДПА.

Полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова.

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