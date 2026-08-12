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Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:35 мин.
Азия
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Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет
Снимка: Снимката е илюстративна
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Разработеният в Китай пътнически самолет C919 изпълни днес първия си редовен международен полет, предаде ДПА, позовавайки се на китайската държавна информационна агенция Синхуа.

Самолет на „Еър Чайна“ е извършил полет от Пекин до монголската столица Улан Батор. По маршрута се предвижда да има ежедневни полети в двете посоки.

C919 се използва за редовни пътнически превози от месец май 2023 г. Досега самолетът изпълняваше полети основно в рамките на Китай, както и между континенталната част на страната и Хонконг. Линията между Пекин и Улан Батор е първият редовен маршрут на самолета до друга държава.

По данни на държавния производител „Комак“ C919 досега е използван по 57 маршрута до 25 града и е превозил повече от 7,5 млн. пътници. „Комак“ разработва C919 с амбицията самолетът в дългосрочен план да се превърне в конкурент на моделите на европейския производител „Еърбъс“ и американския „Боинг“.

Досега дейността на „Комак“ е съсредоточена предимно на китайския пазар, но компанията има амбиции да продава самолетите си и в други страни.

C919 обаче все още не е сертифициран от авиационните власти в Европа и САЩ, което ограничава възможностите за продажбата и експлоатацията му на редица международни пазари.

#първи полет #Китай #пътнически самолет #новини в Метрото

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