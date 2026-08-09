Планират ли работодателите увеличение на заплатите след повишаването на осигурителните прагове?

Ще има ли корекция в заплатите в страната след повишението на осигурителните прагове? Какво се случва със социалните придобивки, които стимулират служителите, в момент, когато у нас минималната заплата продължава да е най-ниската, според данните на Евростат?

Красен Кръстев е управител на една от фирмите в Тракия икономическа зона край Пловдив. При него работят около 150 души. Тук се произвеждат компоненти за автомобилостроенето и бяла техника, а в по-голямата си част процесът е автоматизиран. Казва, че промените в осигуряването няма да им се отразят.

Красен Кръстев – управител на фирма: „В нашия конкретен случай, мога да говоря тук от името на почти всички фирми в т.нар. „бял сектор“, краткият отговор е никак... Ние никога не сме плащали по минимални ставки, така че тяхното увеличение от страна на държавата в момента да ни се отрази.“

За да запазят работниците си, от фирмата индексират възнагражденията всяка година.

Ваня Кръстанова – работник: „Всяка година имаме повишаване на заплатите, но дали ни стигат... Гледаме да докараме от месец за месец, но наистина просто парите не стигат, инфлацията е много голяма.“

Весела Христозова – работник: „Бе, свързваме я, добре е. Бонуси имаме всеки месец от продажби, от всичко, бонуси имаме, ваучерите, които дават.“

Според експерти – не всички работещи ще усетят промените в осигурителната система.

Доц. Атанас Владиков – икономист, ПУ „Паисий Хилендарски“: „В единия полюс е минималната работна заплата, а в другия е максималният осигурителен праг за значимите доходи.“

„Не мисля, че ще засегне фирмите и икономическите субекти в светлата част на икономиката.“

По-високото възнаграждение върви паралелно с по-високата квалификация – категорични са експертите от Тракия икономическа зона.

Пламен Панчев – изпълнителен директор на Тракия икономическа зона: „За мен най-важното, за да имаме едно справедливо възнаграждение на работещите и в зоната, и в България, е да увеличим производителността на труда, а това значи по-добра квалификация, което за мен е по-добро професионално образование и още по-добра работа на бизнеса с университетите.“

На този фон по последни данни на Евростат България е с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз, но по критерий покупателна способност данните сочат, че изпреварваме страни като Естония и Латвия.