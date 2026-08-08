БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон...
Чете се за: 04:00 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е...
Чете се за: 09:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство * * * Няма поражения по хора и по сграден фонд, районът е отцепен, допълни премиерът * * * Радев каза още, че продължават да следят обстановката и да засилват наблюдението

Последен ден за цените в лева и евро: От утре двойното обозначаване вече не е задължително

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Търговците могат да продължат да изписват левовата равностойност по желание

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е последният ден, в който цените на етикетите трябва задължително да бъдат в лева и евро.

По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените единствено с информационна цел. Институциите обаче няма вече да следят за двойното обозначаване.

От утре за неправомерно покачване на цените ще следи само КЗП. Досега това правеше и НАП, която извърши рекордните 30 000 проверки за година. Наложените общо глоби от двете ведомства са за близо 3 млн. евро.

#цените в лева #цените в евро #цени в лева #цени в евро #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
2
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан е мъж, у когото са намерени дрога и 460 000 евро
4
Гонка с полицията в столичния квартал "Борово", задържан...
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
5
Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури
6
В 21 области за утре е обявен оранжев код за опасно високи температури

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Бизнес

Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на вносните плодове и зеленчуци
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на вносните плодове и зеленчуци
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с нарушение Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с нарушение
Чете се за: 02:02 мин.
Рекорден износ на ток: Парковете с батерии правят България лидер на пазара Рекорден износ на ток: Парковете с батерии правят България лидер на пазара
Чете се за: 05:42 мин.
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара Правителството на Великобритания одобри придобиването на „Уорнър Брос Дискавъри“ от „Парамаунт“ за 110 млрд. долара
Чете се за: 02:15 мин.
Какво ще се случи с цената на дизела: Очаква ли се поевтиняване или нов ръст? Какво ще се случи с цената на дизела: Очаква ли се поевтиняване или нов ръст?
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Чете се за: 04:00 мин.
Политика
Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ) Камион спука гума в движение и едва не премаза лека кола на Подбалканския път (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм
Чете се за: 05:35 мин.
По света
Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ) Два хеликоптера "Кугър" се включиха в гасенето на пожара в Асеновградско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Земеделският министър: Има "аномалии" в цените на...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента,...
Чете се за: 09:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ