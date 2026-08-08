Последен ден за цените в лева и евро: От утре двойното обозначаване вече не е задължително

Днес е последният ден, в който цените на етикетите трябва задължително да бъдат в лева и евро.

По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените единствено с информационна цел. Институциите обаче няма вече да следят за двойното обозначаване.

От утре за неправомерно покачване на цените ще следи само КЗП. Досега това правеше и НАП, която извърши рекордните 30 000 проверки за година. Наложените общо глоби от двете ведомства са за близо 3 млн. евро.