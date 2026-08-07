Рекорден износ на ток: Парковете с батерии правят България лидер на пазара

Рекорден износ на ток отчита България от средата на юли досега, показват данните на Електроенергийния системен оператор.

В денонощие страната ни изнася между 32 000 и 33 000 мегаватчаса електроенергия. С подобно количество може да се гарантира потреблението в страната за почти шест часа.

Основна причина за добрия баланс в електроенергийната ни система са парковете с батерии, които вече достигат до 6000 мегавата и могат да съхранят над 16 000 мегаватчаса ток. По този показател страната ни е първа в Европа.

В момента България печели много сериозно от износа на ток. Схемата е следната – внася се ток на ниски цени от фотоволтаици от Гърция и Румъния в най-слънчевите части на деня, когато има свръхпроизводство, съхранява се в батериите и се продава вечер на Румъния, когато потреблението е високо и съответно цената също.

Никола Газдов, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия: „Вечер, благодарение на батериите в България, ние виждаме една разлика от 30–40–50 евро на мегаватчас по-евтин ток в България. В някои случаи разликата стигаше до 300–400 евро в полза на България.“

Никола Газдов, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия: „Енергетиката се трансформира. Никой да не си прави някакви илюзии, че това е някаква мода, че се случва, защото имало лобизъм и Зелена сделка и т.н.“

Само на пръв поглед обаче процесът по управление на батериите е лесен. Мартин Георгиев е изпълнителен директор на една от големите компании, които управляват паркове с батерии.

Мартин Георгиев, изп. директор на компания за търговия с електроенергия: „Може да се каже, че се изисква много високо ниво на професионализъм, много надеждни системи, много голям фокус, почти денонощен, и висока степен на ангажираност към дейността.“

България стана най-големият хъб за батерии в Европа, след като преди две години се стигна до куриозната ситуация токът от слънчеви централи да се продава на безценица заради излишъците по обяд. Цялата система стана трудно управляема и страната ни дори отнесе санкции.

АРХИВ, 8 април 2024 г., Централна емисия „По света и у нас“: „Абсолютен рекорд за нулеви и дори отрицателни цени на тока за бизнеса беше постигнат у нас през уикенда. Тенденцията продължава и днес. Това обаче няма да се отрази бързо на поевтиняването на тока за бизнеса и оттам – на намаляването на цените на стоки и услуги.“

В момента над половината от тока в страната през най-светлата част на деня се произвежда от слънчеви централи. На второ място е АЕЦ „Козлодуй“, следвана от ТЕЦ-овете. Общият товар на системата е над 4300 мегавата, а в батерии се вкарва над половината от тази мощност.

Мартин Георгиев, изп. директор на компания за търговия с електроенергия: „Предвид това, което виждаме на пазара, смятаме, че има още по-голям потенциал. Още повече че те не трябва да се разглеждат само на местния пазар, а в целия регион, тъй като играят такава роля и подпомагат целия регион.“

Според данните на Министерството на енергетиката ядрената ни централа може да продължи безпроблемно работа и при продължаващ спад на река Дунав още десет дни. Дори и след това страната ни има варианти през лятото. Вариант обаче трябва да има и за зимните месеци.

Никола Газдов, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия: „Големият минус на България е, че нямаме достатъчно вятърна енергия. Имаме осем-девет пъти по-малко мощности от Гърция, а от Румъния – пет-шест пъти по-малко. Това, което сега правят соларите и батериите през лятото – да ни помогнат да имаме енергийна сигурност и да бъдем на печалба от износа, може да се случи и през зимата с вятърната енергия.“

В момента обаче има и един фактор, който оскъпява използването на батериите при балансирането на пазара.

Никола Газдов, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия: „Продуктовите такси за рециклиране на батерии в България са най-високите в Европа. Ако в Румъния и Австрия се плаща по 200 евро на тон за рециклиране, в България държавата, в лицето на МОСВ, е наложила наказателна такса в размер на 2800 евро.“

Стандартният живот на един парк с батерии е между 10 000 и 12 000 цикъла на заряд и разряд, което е около 12 години.