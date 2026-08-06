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Златото стигна до 4295 долара за унция, най-високата си стойност от юни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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лични финанси започва златото губи блясъка
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Цената на златото достигна максимум от юни на фона на отслабена заетост в САЩ и надежди за сделка за Ормузкия проток

Златото поскъпна до най-високото ценово ниво от края на юни днес на фона на по-слаби от очакваните данни за заетостта в САЩ и надеждите за отваряне на Ормузкия проток, предаде Си Ен Би Си.

Спотовата цена на златото се повиши до 4295 долара за унция, преди да намали растежа си и да се установи около 4289 долара за тройунция днес към 15.10 часа българско време. Фючърсите на златото се търгуваха на 4329 долара за тройунция.

По време на конфликта златото се търгуваше обратнопропорционално както на цените на петрола, така и на долара.

Друг катализатор за повишаване на цената на златото е облекчаването на напрежението в Близкия изток, тъй като усилията за отваряне на Ормузкия проток набират скорост.

Иран заяви днес, че се приближава към сключване на сделката с Оман за отваряне на ключовия воден път, което е добра новина за рисковите активи.

Въпреки неотдавнашния скок златото все още се търгува с над 20 на сто под пика си от края на януари, когато цената достигна от 5589 долара за тройунция.

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