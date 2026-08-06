Какво ще се случи с цената на дизела: Очаква ли се поевтиняване или нов ръст?

Очаква се леко поевтиняване на горивата през следващите дни заради спад в цените на едро, но тенденцията може да се окаже краткотрайна. Според собственика на бензиностанция Венцислав Пенгезов рискът от ново поскъпване остава висок заради напрежението в Близкия изток и несигурността около доставките на петрол, а спекула при продажбите на дребно няма.

Казвате, че може би е на лице тенденция цените малко да се намалят.

- През последните 2 - 3 дни има лек спад с 3 - 4 цента на едровите цени на горивата, което ще се отрази в близките дни на цените на колонка.

Говорим за дизела?

- И дизела, и бензина.

При бензина каква е ситуацията? Повечето хора знаят, че при пропан-бутана общо взето ситуацията е стабилна, но в този момент, в тази ситуация?

- Общо взето си следват общата тенденция. За момента е спад, но лично аз бих препоръчал на хората да държат резервоарите си пълни. Решение ще има, когато се сключи споразумение между САЩ и Иран. Дотогава рискът е много сериозен, даже аз мисля, че тези спадове са временни. Ако искат хората да се ориентират, трябва да следят ситуацията в Червено море, защото голяма част от количеството, което беше при затварянето на Ормузкия проток, беше пренасочено през Червено море. Виждате, че там в момента нещата ескалират. Ако този износ бъде спрян, цените ще отидат нагоре. За мен в тази ситуация цената на петрола е подценена.

Много хора през последните месеци коментират: "Цената спада на барел петрол", защо обаче това не се отразява на бензиностанциите? И в България спада цената, и то с доста долари, а няма реално отражение по колонките на бензиностанциите.

- Точно така. Аз продавам горива от 1997 г. и такава криза не съм виждал. Тази ситуация е много по-различна от стандартните ситуации – примерно когато започна войната между Русия и Украйна. Много по-различна е. В този случай цената на петрола и цените на горивата се движат в отделни траектории в зависимост от много фактори. Ето, вие казахте преди това за спада на Дунав примерно. Само че по-интересен е спадът в Германия на нивото на реките. Там в момента ситуацията е доста сложна и се очаква недостиг, което означава, че ще се получи конкуренция за наличните горива. Оттам може да се получи по-голямо разминаване между цената на петрола, дизела и бензина. От друга страна, цената на петрола е прогнозна за след няколко месеца. Ако в момента искате да купите петрол, да поръчате петрол, цената е доста по-висока.

Според Вас има ли спекула и на какво ниво е?

- Със сигурност твърдя, че спекула в продажбите на дребно, т.е. само обектите, няма. Вече при производителя и търговците, които са след него – не мога да кажа.

Според собственици на бензиностанции, ако има спекула, тя е на съвсем друго ниво, на съвсем друго звено. Но за момента се очертава лек спад на дизела.