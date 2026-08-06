България ще участва с пълен състав на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки в Загреб

България ще участва със седем състезателки на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и за девойки в Загреб (Хърватия), която ще се проведе от 13 до 16 август.

При жените ще участват Никол Соколова, Никол Стоименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева, а при девойките - Валерия Хинкова и Симона Георгиева.

Най-интересното от надпреварата при жените може да гледате на 15 и 16 август на живо на нашия сайт и в ефира на БНТ 3.

Първите 13 отбора в класирането от шампионата на Стария континент ще получат квоти за световното първенство по-късно тази година.

"Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме на една или две индивидуални квоти. Затова пускаме и три многобойки, които имат шанс да се класират индивидуално за световното", заяви Филип Янев.

"Мисля, че много добър ни подготвят за състезанието с тия моделирани тренировки контролни. Затова се чувствам готова за напрежението на състезанието. Ако се изиграя всичко без груби грешки, може и да стане за квота за световното", сподели Никол Стоименова.

Завършилата на пето място на Олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева продължава възстановяването си и може да започне пълноценни тренировки най-рано през следващата година.

"Ако вървят добре нещата, както досега, може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по-целенасочено по уредите", обясни Янев.

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