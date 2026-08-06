БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евтим Милошев: Национален фонд „Култура“ се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България ще участва с пълен състав на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки в Загреб

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Илиян Енев
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Най-интересното от надпреварата при жените може да гледате на 15 и 16 август на живо на нашия сайт и в ефира на БНТ 3.

българия участва пълен състав европейското първенство спортна гимнастика жени девойки загреб
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България ще участва със седем състезателки на европейското първенство по спортна гимнастика за жени и за девойки в Загреб (Хърватия), която ще се проведе от 13 до 16 август.

При жените ще участват Никол Соколова, Никол Стоименова, Йоана Янкова, Елена Николова и Кристин Кръстева, а при девойките - Валерия Хинкова и Симона Георгиева.

Най-интересното от надпреварата при жените може да гледате на 15 и 16 август на живо на нашия сайт и в ефира на БНТ 3.

Първите 13 отбора в класирането от шампионата на Стария континент ще получат квоти за световното първенство по-късно тази година.

"Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме на една или две индивидуални квоти. Затова пускаме и три многобойки, които имат шанс да се класират индивидуално за световното", заяви Филип Янев.

"Мисля, че много добър ни подготвят за състезанието с тия моделирани тренировки контролни. Затова се чувствам готова за напрежението на състезанието. Ако се изиграя всичко без груби грешки, може и да стане за квота за световното", сподели Никол Стоименова.

Завършилата на пето място на Олимпийските игри в Париж Валентина Георгиева продължава възстановяването си и може да започне пълноценни тренировки най-рано през следващата година.

"Ако вървят добре нещата, както досега, може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по-целенасочено по уредите", обясни Янев.

Вижте репортажа във видеото!

#европейско първенство по спортна гимнастика в Загреб 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
2
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Светлозара Лазарова става директор на дирекция „Програмно съдържание“ в БНТ
4
Светлозара Лазарова става директор на дирекция „Програмно...
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
5
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
8 задържани, сред които и непълнолетни, за жестокото убийство след побой на млад мъж в Пловдив
6
8 задържани, сред които и непълнолетни, за жестокото убийство след...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
3
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
4
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
5
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
Президентът на Азиатската футболна конфедерация приветства решението на ФИФА
6
Президентът на Азиатската футболна конфедерация приветства...

Още от: Други спортове

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
9308
Чете се за: 05:57 мин.
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
25424
Чете се за: 09:05 мин.
Спортни новини 07.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 07.08.2026 г., 09:10 ч.
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
14793
Чете се за: 02:27 мин.
Спортни новини 06.08.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 06.08.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Евтим Милошев: Национален фонд „Култура“ се нуждае от законодателна реформа, а процесите в министерството ще бъдат максимално прозрачни
Евтим Милошев: Национален фонд „Култура“ се нуждае от...
Чете се за: 13:57 мин.
У нас
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина, възможно е разбитата лаборатория да е единствената у нас Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина, възможно е разбитата лаборатория да е единствената у нас
Чете се за: 07:42 мин.
Сигурност и правосъдие
Гасенето на пожара на АМ „Тракия“ продължава, но огънят е локализиран Гасенето на пожара на АМ „Тракия“ продължава, но огънят е локализиран
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за „задържане под стража“ Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за „задържане под стража“
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Скандалът с ВиК - Бургас: Гледат мярката на бившия директор
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп увери, че САЩ имат достатъчно боеприпаси и очаква конфликтът...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нов опит срещу гражданството по рождение: Доналд Тръмп подписа два...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Нови удари на хутите: Убити йеменски войници, ранени в Саудитска...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ