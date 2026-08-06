ООН: Цивилните жертви в Украйна през юли са най-много от началото на войната

Поне трима души загинаха след руска въздушна атака срещу Балаклия, град в източната част на Украйна.



За ранени и щети съобщават и местните власти в Суми. След поредна атака гори една от петте най-големи нефтопреработвателни бази в Русия - тази в района на Ярославъл. Поразена е и още една петролната рафинерия.

В Тверска област е засегнат поредният склад на голяма компания за онлайн търговия.

Русия е поразила два кораба в пристанището на Одеса, има жертва.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Според него това е опит Киев да бъде склонен на отстъпки. По данни на ООН през юли цивилните жертви в Украйна са най-много от началото на войната през 2022 година.



