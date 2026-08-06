БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Визия нула": Как Гърция намали с 22% фаталните...
Чете се за: 10:42 мин.
Омбудсманът Велислава Делчева: Промените в трудовото...
Чете се за: 07:57 мин.
Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика...
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ООН: Цивилните жертви в Украйна през юли са най-много от началото на войната

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
ООН: Цивилните жертви в Украйна през юли са най-много от началото на войната
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Поне трима души загинаха след руска въздушна атака срещу Балаклия, град в източната част на Украйна.

За ранени и щети съобщават и местните власти в Суми. След поредна атака гори една от петте най-големи нефтопреработвателни бази в Русия - тази в района на Ярославъл. Поразена е и още една петролната рафинерия.

В Тверска област е засегнат поредният склад на голяма компания за онлайн търговия.

Русия е поразила два кораба в пристанището на Одеса, има жертва.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че е получил официален отказ от партньорите на страната за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Според него това е опит Киев да бъде склонен на отстъпки. По данни на ООН през юли цивилните жертви в Украйна са най-много от началото на войната през 2022 година.

#войната в Украйна #ООН #жертви #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
3
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик към Украйна и ЕС
4
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в боклукчийски камион
5
Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в...
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия
6
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Европа

Пожари и жеги в Европа, Австрия и Словакия с температурни рекорди
Пожари и жеги в Европа, Австрия и Словакия с температурни рекорди
Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 01:35 мин.
Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в боклукчийски камион Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в боклукчийски камион
6403
Чете се за: 00:35 мин.
Хърватски любители астрономи откриха кандидат за нова планетарна мъглявина Хърватски любители астрономи откриха кандидат за нова планетарна мъглявина
Чете се за: 02:20 мин.
В помощ на огнеборците: Компания в Ница разработи система за предвиждане на разпространението на пожари В помощ на огнеборците: Компания в Ница разработи система за предвиждане на разпространението на пожари
Чете се за: 02:12 мин.
Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море между Швеция и Полша без спиране и почивка Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море между Швеция и Полша без спиране и почивка
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Повдигнаха обвинения на 8 души след акцията срещу производството на фентанил
Повдигнаха обвинения на 8 души след акцията срещу производството на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика на омразата Радев за случая в Банско: България няма да толерира езика на омразата
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Визия нула": Как Гърция намали с 22% фаталните катастрофи по пътищата в страната "Визия нула": Как Гърция намали с 22% фаталните катастрофи по пътищата в страната
Чете се за: 10:42 мин.
По света
Омбудсманът Велислава Делчева: Промените в трудовото законодателство не могат да се правят през бюджета Омбудсманът Велислава Делчева: Промените в трудовото законодателство не могат да се правят през бюджета
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
След скандала в Банско: Очаква се среща на МВР с представители на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иран обяви сделка с Оман за Ормузкия проток
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тихомир Безлов: Фентанилът е толкова опасен, че човек може да...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ