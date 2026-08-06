Пожари и жеги в Европа, Австрия и Словакия с температурни рекорди

Европа в изгарящата хватка на лятото - в Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса.

В историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с подобни показатели. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса.

Екстремните жеги са сред причините за рекордно ниските нива на Дунав и Рейн, но и за мащабни горски пожари. Стотици хектари пламнаха в австрийската провинция Долна Австрия. 550 пожарникари, самолети и хеликоптери гасят пламъците. Задимяването в района е сериозно. Според синоптиците, днес следобед ще настъпи захлаждане, което ще облекчи и работата на огнеборците.