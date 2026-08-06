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Електронното здравно досие: Мобилни екипи в Силистра помагат за активиране на „еЗДРАВЕ“

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Във връзка с информационната кампания за популяризиране на електронното здравно досие и приложението „еЗдраве“ ще има изнесен мобилен пункт в сградата на Община Силистра от 10.00 до 13.00 часа.

Всеки може да получи информация за възможностите на мобилното приложение „еЗдраве“, както и да получи достъп до електронното си здравно досие и до това на децата под 18 години. Така се получава достъп до проведени медицински прегледи, направления, резултати от лабораторни изследвания, ваксини, електронни рецепти и болничен престой. Услугата се предоставя само лично, на пълнолетни лица, които е необходимо да носят в себе си документ за самоличност и мобилен телефон с достъп до интернет.

#„еЗдраве“ #мобилни екипи #мобилно приложение #Силистра

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