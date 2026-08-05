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Реколта без пазар: Стотици тонове български дини гният необрани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Стотици тонове родно производство дини гният необрани по нивите заради ниските изкупни цени, които се сринаха до 8-12 евроцента за килограм. Големи производители от град Любимец, където земеделието е традиционен поминък, отказват да берат продукцията, за да не трупат още разходи. Те обвиняват за ситуацията вноса и спекулата.

Янко Янев е дългогодишен производител, тази година отглежда 100 декара с дини. На бостана му край Любимец гният поне 150 тона.

Янко Янев, производител: "Просто тази година продавам може би около 60% от това, което съм продавал миналата, по-миналата и години назад."

Кремена Атанасова, производител: "И търсене няма, идват без пари, търсят със 100 лева да се правят на търговци."

Производителите са отчаяни и търсят причините.

Янко Янев, производител: "Основният проблем за мен не е свръхпроизводството, основният проблем е нерегламентираният внос. Другото, което е - големите надценки, които се получават до крайния потребител. Не може динята в Любимец, която е качествената диня, да е 12 евроцента, в Хасково, който е на 50 километра, става 50, докато стигне до София става едно евро."

Кремена Атанасова, производител: "Цялата работа е - ние трябва да нямаме внос поне 6 месеца, имаме си всичко. От май месец включително до октомври си имаме всякакви плодове и зеленчуци."

На борсата в Любимец ситуацията е същата - купища дини, а купувачи няма нито на едро, нито на дребно.

Пенка Добрева, производител: "Гледай, пълен бус с дини, въобще не се продава. Идват и се подиграват, вчера аз му казвам 10 стотинки, 10 стотинки нищо не е 100 килограма 10 лева, нищо не е 500 килограма 50 лева, аз с 50 лева какво ще направя, да поливам ли, какво."

Засега обявеният от държавата засилен контрол на граничните пунктове "Златарево", "Гюешево" и "Капитан Андреево" обхваща само вноса на домати, пипер и праскови.

Катя Георгиева, главен фитосанитарен инспектор в БАБХ на ГКПП "Златарево": "На граничния контролно-пропусквателен пункт "Капитан Андреево" проба за остатъци от пестициди се взема от всяка трета пратка по системата "Трейси". До момента в лабораторните анализи не са установени несъответствия съобразно нормите на действащото европейско законодателство."

Единствената надежда на производителите е държавата да предприеме мерки, за да има родно производство догодина.

#родно производство #ниски цени #дини #Любимец #криза

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