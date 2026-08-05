Изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при БАН

Над 200 редки артефакта, 6 хилядолетия вяра и една непоказвана досега колекция. Националният археологически музей представя изложбата "Забравените божества", която проследява историята на религиозните вярвания по нашите земи от Неолита до късната Античност.

Част от експонатите са реставрирани специално за изложбата и се показват пред публика за първи път:

гл. ас. д-р Калоян Праматаров, куратор на изложбата: "Сред акцентите от изложбата бих могъл да посоча антропоморфните глави на Великата богиня - майка от неолитния обект в местността Халуза край село Капитан Андреево, Хасковско или бронзовата фигурка на Зевс, открита край село Прибой, Пернишко с датировка 1 в пр. н. е. От Римската епоха имаме изящна статуетка на богинята на победата Нике, открита в Карнобат, Бургаско - датировката е 2-ри, 3-и век, изящна фигурка от тъмен бронз със посребрени очи и много други."

213 от най-ценните артефакта на забравени божества, култове и митологични образи от българските земи: шест хилядолетия духовна история събрани на едно място.

доц. д-р Христо Попов, директор на Националния археологически институт с музей при БАН: "Главното послание е грижата. Грижата за културното наследство, което имаме богато и начина, по който трябва да бъде съхранявано и показвано - закачката със "Забравените божества" сама по себе си отправя препратки към нещо, което сме имали, познавали сме в нашата история, позабравили сме, но със сигурност трябва да се връщаме отново и отново към него."

Божествата може да са забравени, империите изчезнали, но въпросите за произхода на света и човека остават същите:

гл. ас. д-р Калоян Праматаров, куратор на изложбата: "Искаме да насочим вниманието на зрителя към идеите отвъд образите - символи, които виждаме във витрината. Да го накараме да се замисли за това, което е било. За начина, по който хората от предходни епохи са обяснявали произхода на света, силите които го управляват и тяхното въздействие върху човешката участ."

СНИМКИ: НАИМ-БАН

Експозицията, която свързва историята и днешния ден, може да бъде разгледна от петък до 17 януари.





Автор: Христо Раванов, стажант-репортер