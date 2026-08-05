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В помощ на огнеборците: Компания в Ница разработи система за предвиждане на разпространението на пожари

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Над 115 000 хектара са изгорели при горски пожари във Франция от началото на тази година. В Ница стартираща компания оказва ценна помощ на властите. Компанията е разработила компютърна система, която предвижда как ще се разпространява огънят при избухване на пожар в рискови зони. Стартираща компания в Ница е разработила софтуер, способен да предсказва как ще се разпространят пожарите, като анализира широк спектър от фактори.

Още от първата минута може де се определи точно произхода на пожара и първоначалните му очертания. Въз основа на топографията, растителността и особено на времето програмата предвижда разпространението на огъня през следващите часове.

Давид Кларес, съосновател на стартираща компания: „Софтуерът ни предоставя различните периметри на пожара, засегнатите зони и домовете, които потенциално могат да бъдат застрашени. Той ни дава и всички пътища за достъп, налични ресурси, чувствителни места и трудностите, с които можем да се сблъскаме в тази зона.“

Софтуерът прогнозира час по час зоната, която може да бъде засегната от пожара, както и промените в посоката и скоростта на вятъра.

Пиер-Ален Ревелей, президент на стартираща компания: „Търсихме най-точните и надеждни метеорологични данни в света. Те се предоставят от компания, която управлява 150 спътника в ниска околоземна орбита и дава прогнози в реално време. Те се актуализират ежечасно. След това математически моделирахме физическите характеристики, които определят развитието на пожара.“

Компанията в Ница финансира безплатен достъп до революционния инструмент. Той е внедрен само преди месец и вече се използва в южна Корсика и департамента Източни Пиренеи.

#разпространение на пожари #предвиждане #система #компания #Ница

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