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ЕС предоставя 1,4 млрд. евро лихви на Украйна от замразените руски активи

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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втори ден срещата върха брюксел лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Снимка: илюстративна
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ЕС предостави 1,4 млрд. евро лихви на Украйна от замразените руски активи, съобщиха от Брюксел. Средствата са преведени на 3 август.

Европейският съюз ще използва средствата, генерирани от лихвите от замразените руски активи, за да помогне на Украйна, съобщи Европейската комисия.

"Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила и ние използваме приходите от замразените руски активи, за да се уверим, че ще го направи", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

За решението на Брюксел беше съобщено още през април.

Това е четвъртият подобен трансфер, третият беше предоставен през август миналата година. Средствата идват от руските активи, които са замразени заради санкциите на ЕС, наложени в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. Въпреки че самите активи остават замразени, лихвите върху паричните салда не принадлежат на Русия и по предложение на Комисията е договорено да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.

#предоставяне #замразени активи #Украйна #лихви #ЕС

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