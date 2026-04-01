ЕС дава 1,4 милиарда на Украйна от лихвите от замразените руски активи

Европейският съюз получи 1,4 милиарда евро неочаквани печалби, генерирани от лихвите върху паричните салда на замразените активи на Руската централна банка (РСБ), които се намират в европейски централни депозитари на ценни книжа, съобщиха от Европейската комисия. Сумата ще бъде предоставена на Украйна.

Това е четвъртият подобен трансфер, третият беше предоставен през август миналата година. Средствата идват от руските активи, които са замразени заради санкциите на ЕС, наложени в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. Въпреки че самите активи остават замразени, лихвите върху паричните салда не принадлежи на Русия и по предложение на Комисията е договорено да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Тези 1,4 милиарда евро ще бъдат насочени там, където са най-необходими: за поддържане на украинската държава, запазване на основни обществени услуги и подкрепа на смелите украински въоръжени сили. Нашият ангажимент към победата и свободата на Украйна е непоколебим.“