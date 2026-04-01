ЕС дава 1,4 милиарда на Украйна от лихвите от замразените руски активи

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Това е четвърти подобен трансфер

Европейският съюз получи 1,4 милиарда евро неочаквани печалби, генерирани от лихвите върху паричните салда на замразените активи на Руската централна банка (РСБ), които се намират в европейски централни депозитари на ценни книжа, съобщиха от Европейската комисия. Сумата ще бъде предоставена на Украйна.

Това е четвъртият подобен трансфер, третият беше предоставен през август миналата година. Средствата идват от руските активи, които са замразени заради санкциите на ЕС, наложени в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. Въпреки че самите активи остават замразени, лихвите върху паричните салда не принадлежи на Русия и по предложение на Комисията е договорено да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Тези 1,4 милиарда евро ще бъдат насочени там, където са най-необходими: за поддържане на украинската държава, запазване на основни обществени услуги и подкрепа на смелите украински въоръжени сили. Нашият ангажимент към победата и свободата на Украйна е непоколебим.“

