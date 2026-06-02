Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", е извършил три нарушения по време на престоя си в затвора в Бобов дол. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.

Първото нарушение е отказ да даде проба за алкохол – процедура, която е задължителна за всички лица, влизащи в местата за лишаване от свобода. След това Михайлов два пъти е предизвикал сбиване, като вторият инцидент е станал тази сутрин.

По тази причина ще се иска промяна на режима на изтърпяване на наказанието от общ в по-тежки, съобщи още министър Найденов.

На 22 май ГДБОП задържа прокурорския син от Перник в квартал "Свобода" в София. Повече от 10 месеца Васил Михайлов се укриваше от правосъдието.