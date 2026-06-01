Дете избяга от дома си заради забрана да използва социална мрежа

Един инцидент на 1 юни, много показателен за това какво се случва със зависимостта на децата от електронните устройства и мрежата. 7-годишно дете избяга от дома си заради забрана да използва най-голямата платформа за видеосподеляне. Момчето се измъкнало от апартамент в столичния квартал „Обеля“, докато майка му била на терасата.

Жената сигнализирала в полицията и тръгнала да го търси в квартала. Уведомила дежурния униформен в метростанцията и собствениците на хранителния магазин, които познават детето. Разпространила и пост в социалните мрежи, че детето се издирва. В крайна сметка именно социалните мрежи, станали причина за бягството на детето, се оказали и един от помощниците на майката в неговото търсене.

Два часа след изчезването си момчето е намерено живо и здраво на входа на Южния парк.

Нели Боболова, майка на момчето: „Детето се разсърди, понеже му забраних да ползва YouTube, за който той знаеше, че му е забранено от преди това. Излязох на балкона да си простирам дрехите. Като се върнах, той беше тръгнал. Съответно и аз излязох да го търся.“