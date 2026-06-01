"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни

Снимка: Фейсбук
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Инцидентът с български турист, нападнат от мечка в Румъния, докато я храни, предизвика широк обществен интерес и намери място в редица международни медии. За първи път след случилото се Георги Бижев от Горна Оряховица разказа в "Денят започва" какво точно се е случило по време на пътуването му през т. нар. "проход на мечките". Бижев е председател на Спортно-техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във Велико Търново.

Той сподели подробности за инцидента, при който е бил ранен, докато се е намирал в автомобила си:

"Преди няколко дена, т.е. в сряда, тръгнахме с моя приятел да гледаме финал на Шампионската лига в Будапеща. И както всяка година, минаваме през т. нар. проход на мечките или проходът, който е най-близко до небето."

По думите му това не е първото му преминаване по маршрута:

"Може би за около 10 път минаваме оттам."

Бижев подчерта, че районът е известен именно с възможността туристите да наблюдават мечки отблизо:

"Всички хора, които ходят в този проход, ходят само единствено за това да видят мечките."

Според него по целия маршрут има места, от които посетителите могат да купят храна за животните:

"През целия път, докато стигнеш до мястото, където реално излизат мечките, във всяко едно заведение, във всеки един магазин, има такива обособени кътове, от които можеш да си купиш храна за мечките."

Той призна, че храненето на диви животни е било грешка, но отбелязва, че това е масова практика в района:

"Няма човек, който да ходи там и да не е хранил мечките, което не ме оправдава нито мен, нито постъпката на човека, който беше с мен да храним диво животно, но ние не смятаме, че сме направили нещо нередно."

Георги Бижев разказва, че в момента на инцидента се е намирал в автомобила си, а пред него и зад него е имало други туристи:

"Пред нас имаше спрял автомобил, който хранеше мечка с малкото мече. Ние бяхме втори автомобил след тях и зад нас имаше автомобил с украински туристи."

Той каза още, че не е напускал колата и не е провокирал животното:

"В момента, в който мечката застана до нас, виждате и на кадрите, че прозорецът на автомобила ми е затворен и аз снимам от автомобила. Т.е. аз не съм излязъл навън, не съм предизвиквал животното по никакъв начин."

По думите му ситуацията се променя след действия на други туристи:

"Туристите, които са зад мен, може би от незнание, може би за това, че са за първи път там, започнаха да свирят на мечката и да викат."

След като по-късно изгледал видеозаписа, той забелязал промяна в поведението на животното:

"Видях, че ушите на мечката се наострят и тя с един скок…"

Последвал моментът, който той никога няма да забрави:

"Видяхме как стъклото на нашия автомобил се оказа като вестник за нея."

След счупването на стъклото мечката се насочила към него:

"Може би това, че бях с колан, ме е спасило донякъде. Опита се да ме сграбчи и да ме изкара навън от автомобила."

Бижев не обвинява животното за случилото се:

"Аз съм навлязъл в неговата среда. Смятам, че това, което съм направил е грешка. Грешка, за която аз съм си платил, както виждате."

При опита да се предпази той вдига ръка:

"Мечката се опита да ме извади извън автомобила и да ме захапе тук за врата. Тогава аз си вдигнах ръката по този начин. И тя ме ухапа по ръката."

Въпреки нараняванията, Георги Бижев гледа позитивно на случилото се и използва възможността да благодари на медицинските екипи, които са се погрижили за него след завръщането му в България.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#нападение от мечка #нападения от мечки #румъния #Горна Оряховица

