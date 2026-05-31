Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали

Тежка катастрофа затвори движението по подбалканския път I-6 в района на „Стражата“ край Калофер. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 11.15 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР Пловдив за БНТ.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от мъж на над 85 години, е навлязъл в насрещната лента за движение и се е ударил челно в камион.

Водачът на колата е транспортиран в болница за медицински прегледи и оценка на състоянието му.

Заради произшествието движението в участъка е временно спряно и се регулира от служители на Районното управление в Карлово.

Причините за катастрофата се изясняват.