Протести срещу насилието над животни в Бургас, искат зоополиция

В Бургас се провежда протест срещу насилието над животни. Десетки граждани и зоозащитници са се събрали пред Съдебната палата, за да настояват за по-строги наказания, по-бързи разследвания и ефективни присъди при случаи на жестокост към животни.

Протестиращите носят плакати с надписи „Стига насилие над животни“ и „Заедно можем да скъсаме оковите на насилието“. Сред основните им искания е създаването на работеща зоополиция, която да реагира своевременно при сигнали за подобни случаи.

Според тях насилието над животни зачестява и са необходими реални действия от страна на институциите, за да бъде спряна тази тенденция. Участници в протеста заявиха.

„Искаме такива хора да не са сред нас, да са сред децата ни, да се движат спокойно." "Твърде дълго време мълчахме, твърде дълго време бяхме безучастни. Тези създания изпитват болка, както вас, както мен, като всички хора по света. И ако останем безучастни, това ще промени изцяло бъдещето, не само нашето, а и на децата ни.“

Организаторите посочват, че ако исканията им не бъдат чути, протестните действия ще продължат.

Подобни демонстрации се провеждат и в други градове в страната, включително в София пред Съдебната палата.

