24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас. Това се случва по инициатива на генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов за четвърта поредна година. Прокламацията му беше връчена по време на традиционния български фестивал, организиран от Българо-американската асоциация в Невада.

Събитието събра представители на българската общност, ученици от българските училища, фолклорни състави и приятели на България. В текста на прокламацията град Лас Вегас отдава признание на значимия принос на българския народ към европейското културно наследство, като подчертава значението на кирилицата, българската просвета и култура.

Кметът Шели Бъркли отправи призив към жителите и гостите на Лас Вегас да се присъединят към отбелязването на 24 май – един от най-светлите български празници.

По време на фестивала генералният консул Бойко Христов поздрави Българо-американската асоциация в Невада по случай 25-годишния юбилей на организацията и връчи почетна грамота за нейния принос към българската общност и съхраняването на българските традиции, език и духовност.