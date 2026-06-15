Светът въздъхна с облекчение и оптимизъм след сделката за мир между САЩ и Иран

Съединените щати и Иран постигнаха договореност за край на военния конфликт между тях.

Предвижда се отваряне на Ормузкия проток и вдигане на американската военна блокада. Новината дойде в деня на 80-годишния рожден ден на американския президент и беше съобщена от самия Доналд Тръмп, от иранска страна и от посредника - премиера на Пакистан. Вълна на облекчение и оптимизъм заля света. Европа научи новината през нощта. Пазарите реагираха, петролът поевтиня, а златото тръгна нагоре.

Детайли за споразумението все още не са официално оповестени. Знае се, че официалното подписване на споразумението е планирано за 19 юни в Женева.

“Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!” - така Доналд Тръмп обяви сделката за мир с Иран. Тя предвижда отваряне на Ормузкия проток за свободно движение на кораби и вдигане на американската блокада на иранските пристанища. Това означава край на историческата енергийна криза, която конфликтът предизвика. Новината доведе до спад на цените на петрола с почти 4%, достигайки до най-ниските нива от март. Двата най-популярни петролни сорта се търгуваха в азиатската търговия между 80 и 83 долара за барел.

Другият ключов момент е иранската ядрена програма. Това, което изтече като информация, е, че в рамките на 60 дни трябва да бъде решено какво ще се случи със запасите на Иран от обогатен уран. Техеран се съгласява да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие, както и да не разширява ядрените си инсталации до постигането на окончателно споразумение. Според ирански представители в замяна Вашингтон ще се съгласи да освободи замразени ирански активи.

Въздишка на облекчение след съобщението, че Съединените щати и Иран са постигнали дългоочакваното предварително споразумение за край на конфликта. Новината дойде в ранните часове на днешния ден първо от пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф, чиято страна е основен посредник в преговорите. Американският президент Доналд Тръмп също потвърди сделката с пост в социалната си мрежа Трут соушъл.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Сделката с Ислямска република Иран е сключена. Поздравления на всички! С настоящото давам пълно разрешение за свободното отваряне на Ормузкия проток и едновременно с това разпореждам незабавното вдигане на военноморската блокада на Съединените щати. Кораби от цял свят, запалете двигателите си. Нека петролът потече!"

В друг пост Тръмп уточни, че протокът ще бъде отворен чак след подписването на споразумението, което е планирано за петък в Женева, и разминиране на ключовия воден път.

"Съединените щати бяха принудени да подпишат меморандум за край на войната" - това гласеше съобщението по иранската държавна телевизия. Заместник-външният министър на Ислямската република Казем Гарибабади обобщи какво се очаква в следващите дни.

Казем Гарибабади, заместник външен министър на Иран: "Първо, незабавното и окончателно прекратяване на войната и военните операции на различни фронтове, включително в Ливан. И второ - прекратяването на морската блокада, наложена от Съединените щати върху Ислямската република."

В планираните след подписването 60-дневни преговори Иран ще преговаря за вдигане на всички санкции срещу страната, добави Гарибабади. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който се очаква да подпише меморандума, наблегна върху това какъв ще е основният стремеж на Вашингтон в преговорите.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Иран никога няма да има ядрено оръжие, нито ще се стреми към придобиването му, нито ще се опитва да го закупи. Това е заложено в споразумението."

Отказ от постигане на окончателно ядрено споразумение от страна на Иран ще принуди Съединените щати да възобновят военните действия срещу Ислямската република. Това коментира Доналд Тръмп в интервю за "Ню Йорк Таймс" и обяви Съединените щати за "пазител на Близкия Изток."

Светът приветства сделката. Лидерите подчертаха важността Ормузкият проток да бъде отворен колкото се може по-скоро.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че приоритет сега е бързото изпълнение на споразумението от всички страни. Тя подчертава, че трябва да бъде сложен край на ядрената и балистичната програма на Иран, както и на дестабилизиращите му действия в региона. И допълва, че мир в Близкия изток не може да има, докато Ливан е в пламъци.

В съвместно изявление лидерите на Франция, Великобритания, Германия и Италия изразиха готовност за мисия за гарантиране на корабоплаването през Ормузкия проток. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на на Пакистан, Катар, Египет, Саудитска Арабия, Турция и другите страни от региона за конструктивната роля в преговорите, благодарение на които се стигна дотук.

Погледите са насочени и към футбола - иранският отбор участва в Световното първенство.

Иранският национален отбор кацна в Лос Анджелис за първия си мач, непорсредствено след обявяването на сделката. Надеждите сега са, че по-нататъшна ескалация около участието на Иран няма да има. Отборът се сблъска с визови проблеми и беше принуден да премести лагера си в Мексико. Играчите не скриха, че напрежението между САЩ и Иран е хвърлило сянка върху турнира.

И не на последно място - това може би е най-хубавият подарък за 80-годишния юбилей на Доналд Тръмп. Дипломатическият пробив трябва да сложи край на войната, започнала на 28 февруари с удари на САЩ и Израел по Иран, което предизвика ответни ирански удари срещу Израел и съюзниците на Вашингтон в Персийския залив.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС