Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ

Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове, предаде Ройтерс.

Той допълни, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на „нарушения от другата страна."

Постигнатото споразумение беше оповестено рано днес от Пакистан, посредник между САЩ и Иран, след което беше потвърдено и от американския президент Доналд Тръмп.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че иранската държавна телевизия е излязла с банер с текст "САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната".