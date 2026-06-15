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Доналд Тръмп: Сделката за мир с Иран е сключена, отваряме Ормузкия проток. “Кораби, палете двигателите си. Нека потече петрол!”, каза американският президент. Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ.
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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Иран също потвърди незабавното и трайно прекратяване на военните действия със САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Заместник-външният министър на Иран Казем Гарибабади потвърди по иранската държавна телевизия, че от тази нощ влиза в сила незабавно и трайно прекратяване на войната и военните операции по различните фронтове, предаде Ройтерс.

Той допълни, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60-дневен период, като предупреди, че Техеран ще предприеме мерки в случай на „нарушения от другата страна."

Постигнатото споразумение беше оповестено рано днес от Пакистан, посредник между САЩ и Иран, след което беше потвърдено и от американския президент Доналд Тръмп.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, че иранската държавна телевизия е излязла с банер с текст "САЩ бяха принудени да подпишат споразумение за край на войната".

#сделка за мир #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #САЩ #ормузки проток #Иран

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