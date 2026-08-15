Критично ниско ниво на Дунав: Спират фериботи, експерти предлагат решение на проблема

И днес измерванията показват спад с нови два сантиметра при нивото на река Дунав. Така край Русе измерванията показват минус 123 сантиметра. Някои фериботи вече спряха да се движат по маршрутите си. Проблемите са големи не само у нас, но и за други крайдунавски държави. Какво е решението им обаче?

Укрепване на дунавските брегове и изграждане на хидротехнически съоръжения, които да насочват водния поток към плавателния път. За това настояват капитани от Русе. По думите им, такива мерки вече се прилагат в други дунавски държави и могат да ограничат периода без корабоплаване.

Кап. Александър Каменов: „Мерките, които трябва да се предприемат, но трябват огромни инвестиции. Държавата трябва да инвестира милиарди, а това, както знаем, е невъзможно. Но останалите дунавски държави са го направили. Първото е заскаляването на бреговете.“

Те предлагат изграждане на надлъжни и напречни каменни траверси. По този начин ще може да се стесни изкуствено зоната на водния поток и така да се поддържа необходимата дълбочина за корабите.

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Кап. Александър Каменов: „Природата е сила, с която не може да се преборим, но можем да намалим рисковете и периода, през който корабите не могат да пътуват. И това засушаване, което в момента го виждаме, можем да намалим този период. Точно с диги, със заскаляване и с хидротехнически съоръжения, които навсякъде в другите държави ги имат. Това са надлъжни и напречни каменни траверси. Като се сложи една напречна траверса, тя отвежда водните потоци към плавателния път и съответно все едно един тесен корсет и там се стяга водата и естествено, че се удълбочава.“

Докато се обсъждат дългосрочни решения, в момента корабоплаването е ограничено в редица критични участъци. Около 16 кораба изчакват на стоянки по-добри навигационни условия. Дълбочината по критичните участъци е едва 15 дециметра, а ширината на фарватера на места се свива до 70 метра.

Иван Тодоров, директор на ПКП към ИАППД – Русе: „Най-критичните участъци от Русе до Силистра са при остров Алдина, от Русе до Сомовит е Батин, Вардим, Беляне и самият Сомовит. Ежедневно проверяваме дълбочините по критичните участъци, дълбочината през всеки един плаващ навигационен знак. Естествено, тия дълбочини се променят динамично пред това ниско ниво и извършваме корекции, т.е. преместваме шамандурите, за да ограничим корабоплавателния път, къде е дълбокият канал за корабите да могат да преминават.“

Ниските води вече доведоха и до спиране на част от фериботните връзки. Фериботите Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич преустановиха работата си. Заради безводието румънският оператор по линията Остров–Кичу при Силистра също не изпълнява курсовете си. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Междувременно българският ферибот Айдемир–Кичу продължава да работи по разписание с около 15 курса на ден. Освен тежкотоварни камиони, той поема и част от лекотоварния трафик. Работата обаче е при намален капацитет и при по-високи рискове за оператора.

Владимир Рашков, собственик на българската фирма – пристанищен оператор по линия Айдемир–Кичу: „Не мога да кажа докога ще издържим така, защото прогнозите наистина са доста драматични за останалите сушеви месеци – август и септември. Рисковете в такава ситуация са икономическите загуби. Другото, което е, имахме вече проблеми с ударени винтове, доста по-голяма амортизация на ферибота, така че следим обстановката ежедневно и преценяваме на момента.“

Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък.