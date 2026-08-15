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ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Мерки срещу спадането на нивото на Дунав: Унгарските власти потопиха две баржи в реката

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Унгария - в опит да повишат нивото на Дунав и да остане възможна работата на местната атомна централа, властите решиха да потопят две 80-метрови баржи.

Заедно с двата плавателни съда, в Дунав бяха потопени и бетонни блокове, които няма как да бъдат разместени дори при силно течение. Целта е нивото на реката да се повиши с няколко сантиментра и така да се избегне спиране на един от двата работещи реактора на АЕЦ "Пакс".

В момента централата работи на 25% от капацитета си. Преди дни румънската централа "Черна вода" беше принудена да спре работа заради исторически ниските нива на река Дунав.

#ядрена централа „Пакш“ #баржи #Дунав #Унгария

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