Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран

Пожар избухна този следобед в района на Слънчев бряг, в близост до околовръстния път и голям търговски обект.

Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но заради силния вятър огънят се е разпространил и е навлязъл в двора на складова база, където е имало дървени палети и множество отпадъци.

На място са изпратени общо шест противопожарни екипа от Бургас, Поморие и Несебър.

В борбата с огъня се включи водоноска и тежка техника.

Огънят вече е локализиран, като няма опасност за жители и туристи в района.