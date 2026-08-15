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Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран
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Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 00:42 мин.
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Снимка: Елеана Цанова
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Пожар избухна този следобед в района на Слънчев бряг, в близост до околовръстния път и голям търговски обект.
Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но заради силния вятър огънят се е разпространил и е навлязъл в двора на складова база, където е имало дървени палети и множество отпадъци.

На място са изпратени общо шест противопожарни екипа от Бургас, Поморие и Несебър.

В борбата с огъня се включи водоноска и тежка техника.

Огънят вече е локализиран, като няма опасност за жители и туристи в района.

#слънчев бряг #пожар

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