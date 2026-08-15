Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран

Пожар избухна този следобед в района на Слънчев бряг, в близост до околовръстния път и голям търговски обект.
Първоначално са се запалили сухи треви и храсти, но заради силния вятър огънят се е разпространил и е навлязъл в двора на складова база, където е имало дървени палети и множество отпадъци.
На място са изпратени общо шест противопожарни екипа от Бургас, Поморие и Несебър.
В борбата с огъня се включи водоноска и тежка техника.
Огънят вече е локализиран, като няма опасност за жители и туристи в района.