В Деня на Варна: Огромна опашка от миряни за чудотворната икона на "Богородица Хавайска"

Днешният празник Успение Богородично е Денят на Варна. Специално за празника в морската столица пристигна и чудотворната икона на "Богородица Хавайска". Празникът е съпътстван с богата културна програма и спортни събития.

Честването започна със Света архиерейска литургия в катедралния храм "Свето Успение Богородично", където е изнесена чудотворната Хавайска икона на Пресвета Богородица. И в момента има огромна опашка, която стига до пощата и след нея. Всеки иска да се докоснете до светинята и да вземе от нейното миро. Иконата ще бъде занесена и в Детското отделение по онкохематология в болница "Света Марина".

След литургията се състоя военен ритуал с издигане на знамената. Предвидени са и много спортни събития, които са свързани с морски състезания и демонстрации. Ще има и много концерти на различни сцени – на сцена "Раковина" в Морската градина, на площад "Независимост" ще има класически концерт. В Летния театър ще се състои и церемонията по раздаване на почетни звания. ДАРА ще получи званието "Почетен гражданин на Варна". Тя ще пее тази вечер на Пантеона в Морската градина.

снимки: БТА

Вижте прякото включване на Силвия Русенова