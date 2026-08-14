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Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

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Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
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Президентът на БФ Художествена гимнастика похвали Стилияна Николова за поредното ѝ превъзходно представяне на голям шампионат.

Илиана Раева
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Президентът на БФ Художествена гимнастика Илиана Раева не скри задоволството си от спечеления сребърен медал от Стилияна Николова в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Надпреварата може да гледате по БНТ 1 и БНТ 3.

Медалът осигури на гимнастичката ни и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис след две години.

„Аз съм много щастлива. Поздравявам Стилияна, поздравявам Валя, както и целия екип. Никога досега не съм била на по-трудно състезание. Огромна конкуренция. Само фактите, че младите гимнастички, които получават по 30-ки, а са за първа година при жените, говори, че ни предстоят едни много тежки две години до Олимпийските игри. Това го предвидих още миналата година и го казах“, коментира Раева пред камерата на БНТ.

„Поздравявам всички, огромните наши фенове, имахме толкова много привърженици в залата. Искам да им благодаря за невероятната подкрепа с българските знамена. На Валя и на Стили – да продължават да работят по същия начин. Предстои ни много работа, бъдещето ще бъде по-тежко и от това състезание“, добави още председателят на федерацията.

Специални благодарности за подкрепата във Франкфурт изрази и самата Стилияна Николова.

„Много благодаря на всички, които имаха възможност да дойдат и да ни подкрепят. А и не само на тях, но и на всички, които гледаха на живо състезанието и ни стискаха палци пред екраните. Със сигурност това помага. Много благодаря. Благодаря много и на целия екип. Тази награда е обща, не мога да кажа, че е лично моя. Благодаря на всички“, каза сребърната медалистка от планетарния шампионат.

Подробности вижте във видеото!

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