Габриела Петрова и Александра Начева ще се борят за медалите в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам

Две от най-добрите български атлетки в последните години Габриела Петрова (два пъти Атлет на България) и Александра Начева (световна шампионка за девойки) ще се борят за медалите в тройния скок днес, 13 август на европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам, Великобритания.

Начева, която навършва 25 години на 20 август, постигна 14.13 (1.6) в първия си скок, регистрира два фаула, но се позиционира 8-а в генералното на квалификацията.

34-годишната Петрова започна с 14.00 (1.5) и скочи 14.11 (0.9) във втория кръг. Опитната Габриела, която има участие на три олимпийски игри, пропусна третия опит и е 9-а в квалификацията.

Квалификационната форма от 14.15 покриха седем атлетки – Ерика Сарачени (Италия) – 14.50, Дария Деркач (Италия) – 14.42, Илона Мейсън (Белгия) – 14.35, Кира Уитман (Германия) – 14.26, Данишмаш Тугба (Турция) – 14.23, Мая Аскаг (Швеция) – 14.21 и Ивана Шпанович (Сърбия) – 14.21.

Преди две години на европейското първенство в Рим 2024 Начева бе 4-а във финала, а Петрова 6-а.

Финалът в тройния скок започва в 21:30 ч. и ще бъде излъчен на живо по БНТ 1 и БНТ 3.

Вижте повече в прякото включване на Калин Гугов!