Марк Инглиш постави нов рекорд в бягането на 800 м

Ирландецът Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 м на полуфиналите на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам.

Той записа време 1 минута 43,49 секунди. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 г. (1:43,84).

33-годишният атлет два пъти е печелил бронз на европейското първенство на тази дистанция – през 2014 г. и 2022 г. Турнирът в Бирмингам продължава до 16 август.