Кристен Радуканова остана извън полуфиналите на 200 метра на европейското първенство

Кристен Радуканова приключи участието си в бягането на 200 метра на европейското първенство, след като не успя да намери място сред полуфиналистките в дисциплината.

Българката стартира в третата серия, където се изправи срещу сериозна конкуренция. Сред съперничките ѝ бяха италианката Далия Кадари, бронзова медалистка с щафетата на Италия на 4 по 100 метра от европейското първенство през 2022 година, както и бронзовата медалистка на 100 метра Делфин Канса.

Радуканова не успя да направи желаното начало и още в първата половина на дистанцията изостана от водещите състезателки. Българката продължи битката до финала, но пресече последна линията с време от 24.18 секунди.

Победата в серията заслужи Далия Кадари с 23.14 секунди, а след нея завърши испанката Алба Бореро с 23.35. Делфин Канса даде 23.41, но дори това постижение не ѝ беше достатъчно за място сред 12-те полуфиналистки.

Участието на Радуканова имаше и любопитна семейна символика. Тя стартира на европейско първенство на 200 метра точно 30 години след като нейната майка Златка Георгиева печели бронзов медал на същата дистанция на Европейското първенство в зала в Стокхолм.







