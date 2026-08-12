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Ученици от неделното училище в Италия са на посещение в Родопите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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30 ученици от Българското неделно училище „Абагар“ в Рим, Нетуно и Ладисполи са на 5-дневно посещение в Родопите. Визитата е по проект „Образователни маршрути“ на Министерството на образованието. По време на ваканцията, децата и техните преподаватели посещават живописни кътчета около Пловдив и Смолян, и се запознават с историята на туристическите обекти.

Една от първите спирки на учениците беше Бачковският манастир, където се запознаха с историята на светата обител.

йеромонах Паисий: „Имаха възможността да се докоснат до чудотворната икона на Света Богородица, да изпросят благословение и от нея и тя да бъде тяхна закрилница и помощница в техните трудове, в учението.“

Голяма част от децата са от смесени бракове, посещават редовно неделно училище в Италия, където учат и български език.

Детелина Кирилова, преподавател в Българско неделно училище „Абагар“ - Италия: „С годините все повече идват деца, които изобщо не говорят български език по простата причина, че вече нямаме деца в училището, които са родени в България. Всички деца са родени в Италия.“

Салин Халилова: „Всяко лято си идвам тук в Пловдив. Живея в „Кичука“ и идвам тук при баба ми и си прекарвам половината лято тук.“

Ема Карли: „Частта на мама от семейството са българи и заради това идваме през лятото, на Коледа и понякога през годината.“

Матео Самарони: „Ти при кой идваш лятото? При баба и дядо от малко градче Търговище и там се забавлявам с много приятели и с баба и дядо.“

Образователната ваканция на децата в България включва още посещения на музеи, пещери и подземни реки.

#на посещение #Родопите #неделно училище #Италия #ученици

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