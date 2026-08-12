Президентът Йотова: Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях

Президентът Илияна Йотова отправи поздравление по случай Международния ден на младежта.

"Поздравявам всички млади хора, които със своите мечти, талант и енергия градят бъдещето на България. Бъдещето на младите хора зависи от нашата отговорност към тях – за средата, която създаваме, и за ценностите, с които изграждаме личностите на утрешния ден. Младостта е време за мечти, за откривателство и за първи големи избори. Време, в което човек търси своето място, своите приятели, своите каузи и своя път. Нека не оставяме младите хора сами пред предизвикателствата на младостта, нека да общуваме с тях. Да не допускаме екраните да заменят човешката близост, филтърните балони да ни радикализират, различията да се превръщат в омраза, а чувството за самота – в отчуждение и агресия."

Държавният глава призовава да дадем на младите хора не само свобода да избират своя път, но и увереността, че принадлежат към общество, което ги чува, разбира и подкрепя.