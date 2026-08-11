България и Турция обединяват усилия срещу миграцията, трафика и тероризма

България и Турция задълбочават сътрудничеството в противодействието на нелегалната миграция, трафика на наркотици и тероризма. Вътрешните министри на двете страни подписаха и споразумение за сътрудничество между полицейските академии. Турция ще съдейства на България и в разследването на изнесени капитали, придобити от корупция. Разговорът между Иван Демерджиев и турския му колега Мустафа Чифтчи е бил концентриран около оперативните възможности за взаимодействие при разследванията на трансграничните престъпления.

Иван Демеджиев, министър на вътрешните работи: „Ние на свой ред поставихме проблема със значителните капитали, изнесени в Турция и други държави в следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифтчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност. Както и ще ни съдейства за установяване на имущество придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.“

България и Турция ще работят в по-тясно сътрудничество и по т.нар. „модерни престъпления“, включително в киберпространството, които често се превръщат в тероризъм. Турският вътрешен министър отбеляза, че през последната година нелегалната миграция е намаляла с 97%.

Мустафа Чифтчи, министър на вътрешните работи на Турция: „Този резултат означава едно, че Турция вече не е желана дестинация за мигрантите и този маршрут вече е изместен от нашия регион.“

Иван Демерджиев допълни, че по време на извънредния съвет заради кризата в Сеута е бил отбелязан положителният опит, който България и Турция имат в опазването на границите.

Иван Демеджиев, министър на вътрешните работи: „Тези усилия вече се виждат и оценяват както от ЕС, така и от ЕК. Доброто взаимодействие между България, Турция и Гърция беше дадено като пример за начин, по който трябва да се опазват външните граници на ЕС.“

През есента вътрешните министри на България, Турция и Гърция ще имат тристранна среща, на която ще набележат нови мерки както срещу нелегалната миграция, така и срещу трафика на наркотици и контрабандата.