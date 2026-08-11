Расте броят на жертвите и се издирват още оцелели след труса в Колумбия

Втори ден продължават спасителните работи в западната част на Колумбия след земния трус с магнитуд 7,4 - най-силния в страната от десетилетия. Досега е потвърдена смъртта на около 170 души, но вероятно броят на жертвите ще нарасне. Ранените са близо 600.

Най-силно пострадали са градовете Перейра и Кали. Рухнала болница в Кали затрупа хора, а стотици пациенти получават грижи на улицата под открито небе.

86 рухнали сгради и седем летища извън строя отчита организацията на големите градове в Колумбия, която координира дейността им в различни области. Професионални спасителни екипи, подпомагани от много доброволци, усилено търсят оцелели под отломките, понякога и с голи ръце. Президентът Абералдо де ла Есприеля, който е на поста от едва три дни, обяви извънредно положение. Само в Кали - един от най-пострадалите градове с население 2,2 млн. жители, има 188 души в неизвестност.

Глория Естела Перес, домоуправител на рухнала сграда: „Жилищният комплекс имаше 34 апартамента. Басейнът беше на петия етаж. Както можете да видите, басейнът сега е на втория етаж, непосредствено над първия. Mислим, че в сградата има 30 души, от тях са спасени четирима."

Спасителите се нуждаят от очила заради праха и от фенери, за да не спират работа и през нощта.

Хавиер Муньос, доброволец: „Чуваме жена. Тя е в тази част, която гледа навън. Изглежда, че е в кола. Най-накрая проговори отново, но звучи така, сякаш се задушава."

Десетки са жертвите и в Перейра - град в туристическия район на кафето. Перейра е на 55 км от епицентъра в населеното място Сан Хосе дел Палмар в департамента Чоко. В засегнатите райони са нарушени електроподаването и комуникациите. До момента са регистрирани около 50 вторични труса.

Саул Пас, жител на град Кали: „Сърцето ми се къса за бедните хора. Материалните загуби са важни, но не колкото загиналите и ранените. Знаем, че има жертви. Не мога да кажа колко, защото ще е безотговорно, но има жертви. Дори главната ни болница е пострадала. На пет пресечки оттук има друга клиника, която също е засегната, но, слаба богу, и двете оказват помощ на хората."

В съседния град Манисалес е повредена една от кулите на местната катедрала. Послания за солидарност с Колумбия дойдоха от Южна Америка и целия свят. Евросъюзът мобилизира системата за сателитно наблюдение Коперникус в помощ на спасителните работи. САЩ отпуснаха 15,5 млн. долара за посрещане на спешните нужди.

Колумбийската суперзвезда Шакира написа в Екс:

„Всичките ми сили и цялата ми любов към моята родина.“

Трусът беше усетен и в Еквадор, Панама и Венецуела, която на 24 юни беше ударена от два труса с магнитуд над 7 с повече от 6000 жертви.