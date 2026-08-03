Куба потъна в мрак: 10 милиона души останаха без ток

Националната електропреносна мрежа на Куба се срина късно снощи, съобщи държавната национална електроснабдителна компания, цитирана от Ройтерс. Около 10 милиона души на острова потънаха в мрак.

В последните дни прекъсванията на електроснабдяването са станали все по-чести. Кубинският електроенергиен съюз не предостави допълнителни подробности в публикациите си в социалните мрежи Екс и Фейсбук.

Сривът последва три повсеместни прекъсвания на електроснабдяването през юли и идва на фона на наложената от САЩ петролна блокада, която парализира вече остарялата енергийна инфраструктура на острова.