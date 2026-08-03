Бунт срещу петкратно увеличение на изгарянето на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол": Местни жители затвориха индустриалния път

Жители на Големо село, Малко село, Дупница и населените места около ТЕЦ "Бобов дол" затвориха промишления път към централата тази сутрин. Искането им е институциите да не допускат разширяване на дейността на централата.

Освен това, хората настояват на пътя да има редовно оросяване, каквото е било обещано, така че да не се вдига допълнително прах или количествата въглища да пътуват по железопътната линия, изградена до ТЕЦ-а. Недоволните заявиха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре.

снимки: БНТ

Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от пет пъти. От около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса.

Според протестиращите районът от години страда от проблеми с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгаряните отпадъци ще задълбочи замърсяването.