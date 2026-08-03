Общинският съвет в Пловдив трябва да гласува предложението учениците да пътуват безплатно в градския транспорт

Всички ученици от Пловдив да пътуват безплатно в градския транспорт – това предложение влиза за гласуване в Общинския съвет днес.

Ако идеята на местната власт се приеме, от правото ще могат да се възползват учениците, които учат на територията на областния град и имат постоянен или настоящ адрес в община Пловдив.

Съветниците ще гласуват и дали да се разшири кръга на пенсионерите, които могат да използват преференциална карта за пътуване. Очаква се гласуването на точките за градския транспорт, да бъде съпроводено от недоволство на местна гражданска инициатива, която настоява за цялостна реформа в сектора.

От сдружението "Пловдив – град за хората" вече са внесли и подписка в Общинския съвет със своите искания, между които градският транспорт да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински.