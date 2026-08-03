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Катастрофа затрудни движението по Голямоконарско шосе край Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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катастрофа затрудни движението голямоконарско шосе пловдив
Снимка: БТА/Архив
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Затруднено е движението по Голямоконарско шосе заради катастрофа в зоната на транспортния възел край село Царацово, съобщиха от полицията в Пловдив.

Според получения сигнал към 6:00 часа са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Наложила се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден водачът на буса.

Мъжът е транспортиран в болница, очакват се резултатите от прегледите. Полицейски патрули регулират трафика, но органите на реда апелират водачите по възможност да избират други маршрути.

#Голямоконарско шосе #Царацово #катастрофа

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