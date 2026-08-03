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НАРУШЕНОТО ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН

САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Снимка: илюстративна
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САЩ и Иран започват нови преговори днес. Това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена.

Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените Арабски Емирства, и самият Иран. Американският президент НЕ обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп цените на петрола на световните пазари паднаха.

Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и САЩ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Сега говорим с тях като вид преговори, ще видим какво ще се случи. Беше планирана атака, която щеше да е най-голямата от Втората световна война насам, и щеше да е разрушителна за тях. А те не искат такова нещо. И честно казано, и Саудитска Арабия не го иска. Те смятат, че сделка е неизбежна."

#преговори между САЩ и Иран #примирие с Иран #САЩ - Иран #Доналд Тръмп

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