САЩ и Иран започват нови преговори днес, съобщи президентът Тръмп

САЩ и Иран започват нови преговори днес. Това съобщи президентът Доналд Тръмп, след като по-рано обяви, че е наредил поредна мащабна атака срещу Техеран да бъде отложена.

Според Тръмп, молбата за спиране на нападението е дошла от редица държави, сред които Саудитска Арабия, Катар, Обединените Арабски Емирства, и самият Иран. Американският президент НЕ обяви краен срок за постигане на споразумение. След думите на Тръмп цените на петрола на световните пазари паднаха.

Техеран все още не е коментирал новите преговори, но вчера външният министър на Иран Абас Арагчи заяви, че рамковото споразумение за край на войната, подписано в средата на юни, ще служи за основа на отношенията между Иран и САЩ.